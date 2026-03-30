Определились лучшие тяжелоатлеты среди студентов Кыргызстана

Завершились соревнования высшей лиги по тяжёлой атлетике, прошедшие в рамках Универсиады Кыргызской Республики.

По итогам турнира победителем стала команда Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта имени Б. Турусбекова. Второе место заняли студенты Кыргызского государственного технического университета имени И. Раззакова, а третью позицию заняла команда Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына.

Соревнования собрали сильнейших студентов страны и стали частью программы республиканской Универсиады.