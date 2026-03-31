Кыргызстану нужна современная лаборатория по заморозке эмбрионов овец

- Светлана Лаптева
Создание лаборатории по криоконсервации эмбрионов племенных овец в Кыргызстане может стать ключевым шагом для модернизации животноводства и роста аграрной экономики. К такому выводу в опросе VB.KG приходят сами овцеводы, маркетологи, селекционеры и экономисты.

Сегодня овцеводство остается одной из системообразующих отраслей сельского хозяйства страны. По разным оценкам, поголовье овец в республике превышает 6 миллионов, однако продуктивность и качество пород часто уступают мировым стандартам. Основная причина заключается в ограниченном доступе к высококачественному племенному материалу и медленных темпах селекции.

Внедрение технологий заморозки эмбрионов позволит в два-три раза ускорить селекционную работу и повысить выход мяса и шерсти на 15–30% в среднесрочной перспективе. Это поможет снизить затраты на импорт племенного скота и увеличить доходы фермеров за счет качества продукции. Кроме того, в стране может сформироваться новый рынок - экспорт племенного материала с высокой добавленной стоимостью.

Отрасль сегодня сталкивается с серьезными вызовами: климатическими изменениями, заболеваниями животных и конкуренцией со стороны импорта. В этих условиях традиционные методы разведения становятся недостаточно эффективными. Криоконсервация позволяет "законсервировать" лучшие генетические линии и использовать их независимо от сезона и географии. Это особенно важно для Кыргызстана с его удаленными пастбищами и сложной логистикой.

Специалисты подчеркивают, что речь идет не просто о технологии, а о стратегическом инструменте развития. Если Кыргызстан хочет конкурировать на мировом рынке мяса и шерсти, без биотехнологий не обойтись. Эмбриотрансфер позволяет за несколько лет сделать то, на что раньше уходили десятилетия. Эксперты уверены: создание одной современной лаборатории может стать базой для всей страны и в будущем - для экспорта технологий в соседние регионы.

Мировая практика подтверждает эффективность такого подхода. В Австралии и Новой Зеландии такие технологии уже стали стандартом: их используют для быстрого улучшения пород и увеличения экспортного потенциала. В Канаде и странах ЕС рынок племенного материала приносит значительные доходы, а лаборатории являются неотъемлемой частью аграрной инфраструктуры.

Запуск подобного проекта позволит Кыргызстану повысить конкурентоспособность мясной продукции, выйти на новые экспортные рынки и сократить технологическое отставание в агросекторе. Без внедрения современных решений отрасль будет развиваться слишком медленно, в то время как запуск лаборатории способен стать точкой роста для всего сельского хозяйства страны.


