Из Бишкека в Гуанчжоу начали летать прямые рейсы

- Назгуль Абдыразакова
29 марта выполнен первый рейс по маршруту Гуанчжоу - Бишкек - Гуанчжоу авиакомпании China Southern Airlines.

Новое направление открыто впервые. Его запуск стал результатом системной работы ОАО "Аэропорты Кыргызстана" и взаимодействия с китайскими партнёрами.

Регулярные рейсы по маршруту будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Первым рейсом в международный аэропорт "Манас" прибыло 134 пассажира. Обратным рейсом в Гуанчжоу вылетели 104 пассажира.

Открытие рейса создаёт дополнительные возможности для развития пассажирских и грузовых перевозок, а также способствует укреплению транспортных, экономических и гуманитарных связей между Кыргызстаном и Китаем.

Директор по коммерции ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Аман Мамаев отметил, что запуск рейса является важным шагом в расширении маршрутной сети и усилении международной связности страны. По его словам, направление обладает высоким потенциалом как с точки зрения пассажиропотока, так и развития грузовых перевозок.

В компании также напомнили, что China Southern Airlines уже выполняет рейсы из Бишкека в Пекин шесть дней в неделю.

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" продолжит работу по расширению географии полётов, привлечению новых авиаперевозчиков и улучшению условий для пассажиров и партнёров.


Китай, Кыргызстан, новый авиарейс, Аэропорт "Манас"
