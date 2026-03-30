Доходы от туризма в Кыргызстане превысили миллиард долларов

По итогам 2025 года туристическая отрасль Кыргызстана продемонстрировала устойчивый рост и укрепила позиции в национальной экономике. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.
Доходы от экспорта туристических услуг превысили 1 млрд долларов США и составили 1,098 млрд долларов, что на 8,1% больше по сравнению с 2024 годом.
Вклад отрасли в валовой внутренний продукт достиг 3,8%. Валовая добавленная стоимость составила 74,4 млрд сомов.
В туристической сфере задействовано около 129 тысяч хозяйствующих субъектов, что свидетельствует о высокой вовлечённости бизнеса.
Рост показателей обеспечен рядом факторов, среди которых:
продвижение Кыргызстана на международной арене;
развитие туристической инфраструктуры и повышение качества сервиса;
расширение географии туристических потоков;
рост внутреннего туризма и предпринимательской активности в регионах.
Власти отмечают, что развитие отрасли происходит с акцентом на устойчивую модель. Приоритетами остаются экологичность, сохранение культурного наследия и сбалансированное развитие регионов.
Кыргызстан продолжает курс на укрепление своих позиций как туристического направления в Центральной Азии. В числе ключевых задач - развитие круглогодичного туризма, цифровизация отрасли, создание новых туристических продуктов и расширение международного сотрудничества.
Преодоление отметки в 1 млрд долларов рассматривается как важный этап развития отрасли и показатель эффективности проводимой государственной политики.