Доходы от туризма в Кыргызстане превысили миллиард долларов

По итогам 2025 года туристическая отрасль Кыргызстана продемонстрировала устойчивый рост и укрепила позиции в национальной экономике. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики.

Доходы от экспорта туристических услуг превысили 1 млрд долларов США и составили 1,098 млрд долларов, что на 8,1% больше по сравнению с 2024 годом.

Вклад отрасли в валовой внутренний продукт достиг 3,8%. Валовая добавленная стоимость составила 74,4 млрд сомов.

В туристической сфере задействовано около 129 тысяч хозяйствующих субъектов, что свидетельствует о высокой вовлечённости бизнеса.

Рост показателей обеспечен рядом факторов, среди которых:

продвижение Кыргызстана на международной арене;

развитие туристической инфраструктуры и повышение качества сервиса;

расширение географии туристических потоков;

рост внутреннего туризма и предпринимательской активности в регионах.

Власти отмечают, что развитие отрасли происходит с акцентом на устойчивую модель. Приоритетами остаются экологичность, сохранение культурного наследия и сбалансированное развитие регионов.

Кыргызстан продолжает курс на укрепление своих позиций как туристического направления в Центральной Азии. В числе ключевых задач - развитие круглогодичного туризма, цифровизация отрасли, создание новых туристических продуктов и расширение международного сотрудничества.

Преодоление отметки в 1 млрд долларов рассматривается как важный этап развития отрасли и показатель эффективности проводимой государственной политики.


Минэкономики, Нацстатком, туризм, Кыргызстан
