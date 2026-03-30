Подозреваемого в продаже чужого BMW задержали в Бишкеке

Сотрудники УВД Октябрьского района Бишкека задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в милицию обратился гражданин Ч.К. с заявлением в отношении гражданина М.Б.

20 апреля 2025 года подозреваемый, войдя в доверие, под предлогом покупки автомобиля в рассрочку завладел автомашиной BMW 540i стоимостью 40 тысяч долларов.

Отмечается, что в качестве первоначального взноса М.Б. передал 5 тысяч долларов, однако впоследствии продал автомобиль третьим лицам. Оставшуюся сумму - 35 тысяч долларов он не выплатил и перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (Мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый МБ, 1993 года рождения. Его водворили в ИВС.

Милиция обращается к гражданам, которые могли пострадать от действий подозреваемого или располагают какой-либо информацией, с просьбой сообщить по телефонам: 0(700) 12-66-22 или 102.


задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
