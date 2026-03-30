Ваш голос важен: помогите редкому тюльпану из КР победить в конкурсе

Эндемичный вид - тюльпан вверх стремящийся (Tulipa anadroma Botschanz.), произрастающий исключительно на территории Кыргызстана, вышел в финал международного конкурса по отбору редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Конкурс проводит зоопарк города Индианаполис (США). Инициатором участия кыргызстанского вида выступила Группа специалистов по диким тюльпанам при Международном союзе охраны природы.

По итогам предыдущих этапов тюльпан набрал около 10 тысяч голосов и прошёл в финал.

Финальный туh начнётся сегодня в 19:00 и продлится до 4 апреля 10:00.

