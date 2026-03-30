Ваш голос важен: помогите редкому тюльпану из КР победить в конкурсе

- Назгуль Абдыразакова
Эндемичный вид - тюльпан вверх стремящийся (Tulipa anadroma Botschanz.), произрастающий исключительно на территории Кыргызстана, вышел в финал международного конкурса по отбору редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

Конкурс проводит зоопарк города Индианаполис (США). Инициатором участия кыргызстанского вида выступила Группа специалистов по диким тюльпанам при Международном союзе охраны природы.

По итогам предыдущих этапов тюльпан набрал около 10 тысяч голосов и прошёл в финал.

Редакция VB.KG благодарит читателей за активную поддержку благодаря вам Кыргызстан вышел в финал международного конкурса.

Финальный туh начнётся сегодня в 19:00 и продлится до 4 апреля 10:00. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Каждый желающий сможет поддержать тюльпан, проголосовав один раз в сутки по ссылке, а также дополнительно через QR-код и Instagram-страницу проекта.

Специалисты призывают кыргызстанцев не упускать шанс и поддержать уникальный символ природы страны в финале.


Сейчас читают
