В Бишкеке усилены меры по противодействию незаконному обороту наркотиков

- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики провели комплексные оперативно-профилактические мероприятия на территории Бишкека с участием представителей средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды прошли в ряде ночных клубов и баров столицы и были направлены на предупреждение, выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе мероприятий особое внимание уделялось соблюдению требований действующего законодательства, а также недопущению распространения запрещённых веществ в местах массового пребывания граждан, в том числе молодёжи.

С администрациями развлекательных заведений проведены профилактические и разъяснительные беседы об ответственности за нарушение законодательства Кыргызской Республики в сфере незаконного оборота наркотиков.

Руководителям заведений указано на необходимость усиления внутреннего контроля и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности посетителей.

В МВД отметили, что подобные мероприятия будут продолжены в целях обеспечения общественной безопасности и формирования в обществе устойчивой антинаркотической среды.


Теги:
МВД, наркотики, рейд, Бишкек
