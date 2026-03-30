Кыргызстан и Корея укрепляют двусторонние отношения

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев провёл встречу с делегацией Республики Корея во главе с председателем профильного комитета Национальной Ассамблеи Ким Сок Ги. Стороны обсудили развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление двусторонних связей. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В ходе переговоров особое внимание уделено усилению парламентской дипломатии, расширению политико-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, а также сотрудничеству на уровне профильных комитетов.

Марлен Маматалиев отметил, что в последние годы взаимодействие между Кыргызстаном и Республикой Корея развивается динамично по всем направлениям. Он подчеркнул, что Жогорку Кенеш придаёт приоритетное значение этим отношениям и сформировал группу дружбы с корейской стороной, в которую входят 22 депутата.

Отдельно затронуты вопросы сотрудничества на международных площадках, в том числе в формате "Центральная Азия + Корея".

Также Торага акцентировал внимание на необходимости укрепления торгово-экономических связей и выразил заинтересованность Кыргызстана в сотрудничестве в сфере экологии, охраны окружающей среды и климатических изменений. В частности, он пригласил корейскую сторону принять участие во II Глобальном горном саммите "Бишкек+25".

В свою очередь Ким Сок Ги отметил, что в рамках визита в Центральную Азию приоритет был отдан Кыргызстану. Он подчеркнул важность углубления межпарламентского взаимодействия, особенно между профильными комитетами.

По его словам, с момента установления дипломатических отношений в 1992 году между странами выстроено устойчивое сотрудничество, которое требует дальнейшего развития для эффективной реализации достигнутых договорённостей.

Кроме того, он добавил, что открытие прямого авиасообщения способствует активизации контактов между гражданами и росту интереса со стороны туристов к Кыргызстану.