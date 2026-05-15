Мэр Бишкека: "Частные дома не будут сносить ради многоэтажек"

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в ходе встречи с жителями Первомайского района прокомментировал опасения горожан относительно принудительного сноса частных домов. Градоначальник заверил, что владельцам недвижимости не стоит бояться изъятия собственности ради строительства многоэтажных жилых комплексов.

Поводом для разъяснений стали обращения жителей, которые получили участки в рамках земельной амнистии. Горожане сообщили, что уже оформили все необходимые документы, вложили значительные средства в строительство и взяли кредиты, однако их тревожат слухи о возможной ликвидации частного сектора в будущем. Мэр пояснил, что наличие в Генеральном плане зон, предусмотренных под высотную застройку, не означает автоматического или принудительного сноса существующих строений.

"Если у вас есть "красная книга" и право собственности, вы можете спокойно строить дома и жить в них. Никто не имеет права принудительно сносить ваше жилье ради возведения многоэтажек", - подчеркнул Айбек Джунушалиев. Он добавил, что Генплан Бишкека рассчитан до 2050 года и является документом, отражающим лишь перспективное развитие столицы.

Вместе с тем градоначальник допустил вариант, при котором собственники в будущем могут сами решить объединиться с инвесторами для совместной застройки территории. В таком случае владельцам недвижимости должны будут либо выплатить рыночную компенсацию, либо предоставить альтернативное жилье по договоренности сторон. В мэрии также напомнили, что участки, узаконенные в рамках земельной амнистии, сохраняют свои утвержденные границы и официальный статус.