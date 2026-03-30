В Бишкеке стартует кинофестиваль короткометражек стран СНГ

21 апреля в Бишкеке стартует XIV Международный кинофестиваль короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии. Торжественная церемония открытия пройдет в 12:00 в кинотеатре "Ала-Тоо". Об этом сообщили организаторы.

В этом году на участие в фестивале подано более 900 заявок от режиссёров из разных стран, что свидетельствует о растущем международном интересе к площадке.

Фестиваль приурочен к 90-летию выдающегося деятеля кино Альгимантаса Видугириса. Организаторы отмечают важность сохранения культурной памяти и осмысления исторического наследия через кинематограф.

Программа включает две конкурсные категории: международную и национальную. В международный конкурс вошли 14 фильмов. Национальная программа представит 15 лучших короткометражных работ кыргызских режиссёров. Зрителям покажут игровые, документальные, анимационные и экспериментальные картины.

За годы существования кинофестиваль стал значимой частью культурной жизни Бишкека и площадкой для профессионального диалога. В рамках мероприятия режиссёры, продюсеры и эксперты представляют свои работы, обмениваются опытом и обсуждают актуальные тенденции в киноиндустрии.

Фестиваль направлен на поддержку молодых авторов, развитие зрительской культуры и укрепление культурных связей между странами.

Мероприятие проходит при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана, а также Общественного фонда "Фонд культурного сотрудничества".


кино, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан
