Макс Ферстаппен пригрозил уходом из Формулы-1 из-за новых правил

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен заявил, что может завершить карьеру в "Формуле-1" уже по окончании сезона 2026 года. Пилот команды "Ред Булл Рейсинг" отметил, что его недовольство напрямую связано с введением новых технических правил, которые, по его мнению, лишают пилотов привычного удовольствия от управления болидом.

Ферстаппен подверг резкой критике изменения, касающиеся новых силовых установок и усложненной системы управления энергией, назвав нынешний стиль пилотирования "антигоночным". По словам гонщика, основная проблема заключается не в результатах команды, а в потере интереса к поведению машин нового поколения на трассе.

Несмотря на то что действующий контракт нидерландца с "Ред Булл" рассчитан до 2028 года, окончательное решение о своем будущем чемпион может принять уже после нескольких ближайших этапов текущего сезона. Эксперты полагают, что на позицию Ферстаппена могут повлиять не только технические нюансы, но и общая атмосфера внутри австрийского коллектива.