Сборную Сенегала официально лишили титула чемпиона Африки в пользу Марокко

Президент Конфедерации африканского футбола (КАФ) Патрис Мотсепе заявил, что организация в полной мере выполнит вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS). Речь идет об апелляции по делу сборной Сенегала, которую лишили титула победителя Кубка африканских наций.

Напомним, изначально сенегальцы обыграли сборную Марокко в финальном матче со счетом 1:0. Однако после длительного разбирательства в международном арбитраже результат финала был пересмотрен. Сенегалу засчитали техническое поражение, а победа в турнире со счетом 3:0 была официально присуждена марокканцам.

Мотсепе подчеркнул, что его личная позиция в данном вопросе не имеет значения, так как КАФ обязана реализовать итоговое решение суда. Глава африканского футбола также анонсировал масштабные изменения в регламенте соревнований. По его словам, это необходимо для повышения прозрачности судейства и доверия к системе видеоповторов (VAR).

Кроме того, в руководстве конфедерации произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности генерального секретаря КАФ назначен Самсон Адаму. На этом посту он сменил Верона Мосенго-Омбу, который ранее подал в отставку.