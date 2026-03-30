Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Сборную Сенегала официально лишили титула чемпиона Африки в пользу Марокко

174  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Конфедерации африканского футбола (КАФ) Патрис Мотсепе заявил, что организация в полной мере выполнит вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS). Речь идет об апелляции по делу сборной Сенегала, которую лишили титула победителя Кубка африканских наций.

Напомним, изначально сенегальцы обыграли сборную Марокко в финальном матче со счетом 1:0. Однако после длительного разбирательства в международном арбитраже результат финала был пересмотрен. Сенегалу засчитали техническое поражение, а победа в турнире со счетом 3:0 была официально присуждена марокканцам.

Мотсепе подчеркнул, что его личная позиция в данном вопросе не имеет значения, так как КАФ обязана реализовать итоговое решение суда. Глава африканского футбола также анонсировал масштабные изменения в регламенте соревнований. По его словам, это необходимо для повышения прозрачности судейства и доверия к системе видеоповторов (VAR).

Кроме того, в руководстве конфедерации произошли кадровые перестановки. Временно исполняющим обязанности генерального секретаря КАФ назначен Самсон Адаму. На этом посту он сменил Верона Мосенго-Омбу, который ранее подал в отставку.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457211
Теги:
футбол, Африка
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  