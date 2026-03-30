Петербург примет первый транспортно-логистический форум Евразии

- Карыпбай кызы Толгонай
С 1 по 3 апреля в Санкт-Петербурге пройдет первый Международный транспортно-логистический форум (МТЛФ). Площадка соберет представителей государственных структур, крупного бизнеса и международных партнеров для выработки практических решений в интересах транспортной отрасли России и всей Евразии. Организатором выступает Министерство транспорта РФ при поддержке Правительства России, а оператором - Фонд Росконгресс.

Деловую программу откроет пленарная сессия, посвященная интеграции евразийских транспортных коридоров. Участники обсудят создание механизмов бесшовной логистики и синхронизацию национальных планов стран-участниц. Главная цель - исключить дублирование инвестиций и оптимизировать транзитные маршруты. Министр транспорта Андрей Никитин подчеркнул, что Россия готова предложить партнерам не только предсказуемые транспортные режимы, но и уникальные инженерные компетенции по созданию инфраструктуры в сложных климатических условиях.

В работе форума примут участие заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Савельев, глава Минтранса Андрей Никитин, руководитель РЖД Олег Белозеров, а также профильные министры стран-партнеров по евразийскому пространству. В условиях глобальной трансформации транспортные коридоры становятся ключевыми инструментами экономической связанности государств. Сегодня логистика превращается из технической функции в инструмент стратегического влияния и обеспечения безопасности.

Цифровизация и единые стандарты контроля

На полях форума пройдут дискуссии о создании цифрового коридора "Евразия" и синхронизации потоков на стыке СНГ и Китая через единое электронное пространство. Отдельное внимание уделят Большому Евразийскому партнерству и укреплению транспортных связей ради общего процветания. Также запланирована панельная сессия СНГ по развитию международной логистики на пространстве Большой Евразии.

Важным событием станет совещание руководителей органов транспортного контроля государств - членов ЕАЭС. Стороны планируют обсудить гармонизацию надзорных процедур, оперативный обмен данными и введение единых стандартов безопасности. Это необходимо для обеспечения бесперебойного и "прозрачного" транзита грузов через границы союза.

Проведение МТЛФ соответствует поручениям Президента России по обеспечению глобальной конкурентоспособности отечественных транспортных коридоров. Реализация этих планов заложена в национальные цели развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Эксперты ожидают, что форум станет постоянно действующей площадкой для выработки единой транспортной политики на континенте.


