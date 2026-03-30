Игорь Тудор покинул "Тоттенхэм" после серии провальных матчей

Лондонский "Тоттенхэм Хотспур" официально объявил о расставании с главным тренером Игорем Тудором. Хорватский специалист покинул свой пост по взаимному согласию сторон спустя всего два месяца после назначения. Причиной такого решения стали крайне неудовлетворительные результаты клуба в последних играх.

Тудор возглавил "шпор" в феврале этого года, сменив на посту Томаса Франка. Однако под руководством хорвата лондонцы потерпели пять поражений в семи встречах, одержав лишь одну победу. Последней каплей для руководства стал разгром от "Ноттингем Форест" со счетом 0:3. После этого фиаско "Тоттенхэм" вплотную приблизился к зоне вылета в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Период работы Тудора в Лондоне сопровождался серией болезненных неудач. Команда проиграла принципиальные дерби "Арсеналу", "Фулхэму" и "Кристал Пэлас". Кроме того, "Тоттенхэм" завершил свое выступление в Лиге чемпионов УЕФА, уступив по сумме двух встреч мадридскому "Атлетико".

В официальном заявлении клуба говорится, что имя нового главного тренера будет объявлено в ближайшее время. Сейчас руководство "шпор" экстренно ищет специалиста, способного спасти сезон и сохранить прописку в элитном дивизионе. Болельщики надеются, что смена наставника поможет команде выйти из затяжного кризиса и наладить игру в обороне.