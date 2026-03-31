Жители регионов Кыргызстана вышли на очистку каналов перед поливным сезоном

В Кыргызстане в самом разгаре работы по подготовке ирригационных сетей к полевым работам. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, очистка внутренних каналов сейчас активно ведется сразу в нескольких областях страны.

В Ноокатском районе к делу подошли комплексно. Основные артерии расчищают с помощью специальной техники, а небольшие внутренние арыки приводят в порядок методом ашара - местные жители выходят на субботники и вручную убирают скопившийся мусор и ил.

Масштабные работы развернулись в Манасском районе Таласской области. Здесь очистка охватила всю территорию района: в общей сложности рабочим и сельчанам предстоит привести в надлежащий вид 475 километров внутрихозяйственных каналов и арыков.

Не отстает и Айтматовский район, где также активно используют метод ашара. На данный момент здесь идет очистка внутренних сетей общей протяженностью почти 4 километра. Своевременная подготовка ирригации позволит аграриям избежать дефицита воды в пик поливного сезона.