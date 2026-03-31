Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Жители регионов Кыргызстана вышли на очистку каналов перед поливным сезоном

167  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане в самом разгаре работы по подготовке ирригационных сетей к полевым работам. По данным пресс-службы Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, очистка внутренних каналов сейчас активно ведется сразу в нескольких областях страны.

В Ноокатском районе к делу подошли комплексно. Основные артерии расчищают с помощью специальной техники, а небольшие внутренние арыки приводят в порядок методом ашара - местные жители выходят на субботники и вручную убирают скопившийся мусор и ил.

Масштабные работы развернулись в Манасском районе Таласской области. Здесь очистка охватила всю территорию района: в общей сложности рабочим и сельчанам предстоит привести в надлежащий вид 475 километров внутрихозяйственных каналов и арыков.

Не отстает и Айтматовский район, где также активно используют метод ашара. На данный момент здесь идет очистка внутренних сетей общей протяженностью почти 4 километра. Своевременная подготовка ирригации позволит аграриям избежать дефицита воды в пик поливного сезона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457216
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  