Прокуратура вернула землю интерната в Кайыңды спустя 20 лет

Прокуратура Панфиловского района вернула в государственную собственность земельный участок стоимостью 8 млн 883 тыс. сомов, ранее незаконно проданный частным лицам.

По данным надзорного органа, участок площадью 0,32 га, принадлежавший бывшей Кайындинской вспомогательной школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был реализован в 2005 году с грубым нарушением законодательства. Его продали всего за 36 537 сомов.

После вмешательства прокуратуры участок возвращён государству и передан на баланс мэрии города Кайыңды.


