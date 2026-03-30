ГТС опровергла фейк о продаже товаров со складов таможни

- Назгуль Абдыразакова
Государственная таможенная служба при Кабинете Министров Кыргызской Республики предупредила о распространении фейковой информации о якобы продаже товаров со складов таможни.

Как сообщили в ведомстве, в соцсетях распространяется видеоролик, в котором от имени ГТС объявляется о реализации товаров. В службе подчеркнули: эта информация не соответствует действительности. Таможенные органы не продают товары ни со складов временного хранения, ни с других объектов.

Кроме того, выявлены поддельные документы, стилизованные под официальные бланки. В них упоминаются "нерастаможенные суммы", "таможенные сборы" и "оформление через брокера". В ГТС заявили, что такие документы не используются и не имеют юридической силы.

По данным ведомства, видеоролик создан с использованием технологий искусственного интеллекта и не связан с деятельностью таможенных органов. Основная цель подобных материалов - ввести граждан в заблуждение и получить незаконную выгоду.

ГТС призывает граждан быть внимательными, не доверять сомнительной информации и не взаимодействовать с неизвестными каналами и группами в мессенджерах.

Официальные сведения публикуются только на ресурсах службы. В случае получения подобных сообщений граждан просят обращаться по телефону: +996 (312) 51 24 67.


ГТС, Кыргызстан, таможня, фейк
