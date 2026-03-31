В Казахстане фермеры отдают лук за бесценок из-за отсутствия спроса

Казахстанские аграрии оказались в критической ситуации из-за избытка репчатого лука. Огромные запасы продукции остаются невостребованными и начинают портиться прямо в хранилищах. Найти покупателей не удается даже при условии снижения цены до исторического минимума.

По сообщениям местных СМИ сейчас лук предлагают всего по 30 тенге за килограмм. Однако спрос практически отсутствует. Фермеры предупреждают о риске банкротства и неизбежном сокращении посевных площадей в будущем сезоне.

Аграрий Сыргабай Мерлисов отмечает что доходы упали до критической отметки. По его словам затраты на выращивание постоянно растут и текущая рыночная цена их просто не покрывает. Часто фермеры вынуждены работать себе в убыток.

Эксперты указывают на системный характер проблемы. Аналитик Кирилл Павлов полагает что виной всему отсутствие четкой координации в отрасли. Когда стоимость лука на рынке повышается сельхозпроизводители массово увеличивают посевы. Это приводит к перепроизводству и последующему обвалу цен. Он подчеркивает необходимость государственного регулирования процесса.

При этом в Министерстве торговли и интеграции акцентируют внимание на вопросах конкуренции. Представитель ведомства Кристина Кремер заявляет что торговые сети готовы закупать местную продукцию при наличии выгодного ценового предложения. Если же товар не уходит на экспорт это может свидетельствовать о его низкой конкурентоспособности на внешних рынках.

Специалисты считают что решить проблему можно только путем тесного взаимодействия государственных органов. Это касается всех этапов от планирования посевных работ до выстраивания логистики и сбыта. Пока же рекордный урожай приносит крестьянам лишь финансовые потери.