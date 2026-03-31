КПЛ: "Мурас Юнайтед" и "ОшМУ-Алдиер" разошлись миром

Самуэль Деди Ирие
Состоялся перенесённый матч 6-го тура Кыргызской Премьер-лиги. "Мурас Юнайтед" и "ОшМУ-Алдиер" сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча прошла на стадионе "Курманбек" в городе Манас.

Счёт на 40-й минуте открыл игрок "Мурас Юнайтед" Олег Марчук. Гости отыгрались в компенсированное время - на 90+2-й минуте отличился нападающий Андрей Сидоров.

Лучшим игроком матча был признан Андрей Сидоров. Главным арбитром встречи стал Нурзатбек Абдыкадыров.

После этого результата "Мурас Юнайтед" набрал 10 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. "ОшМУ-Алдиер" имеет 4 очка после пяти сыгранных матчей.


футбол, Кыргызстан
