Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

В Кара-Суйском районе чиновники вывели сельхозземлю под многоэтажки

184  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ КР пресек незаконную деятельность должностных лиц Кара-Суйского филиала Госагентства по земельным ресурсам и Манасского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. По данным ведомства, они занимались незаконным выводом земель в частную собственность, их трансформацией и последующей продажей.

В рамках оперативно-следственных мероприятий установлено, что в 2011 году должностные лица, действуя в интересах отдельных граждан, незаконно вывели из государственной собственности сельскохозяйственный участок площадью 0,77 га, расположенный вблизи города Ош.

Позднее, в 2024 году, глава Манасского айыл окмоту изменил категорию участка с земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов, что значительно увеличило его рыночную стоимость. После этого участок был реализован третьим лицам под строительство многоэтажного жилья.

В ходе следствия четырем сотрудникам Госагентства по земельным ресурсам Ш.З., А.Ж., Ч.Д., М.Э., а также двум должностным лицам Манасского айыл окмоту Р.А. и Х.Н. предъявлены обвинения в коррупции.

Следственные действия продолжаются.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457233
Теги:
земельный участок, Кара-Суйский район, Ошская область, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  