В Кара-Суйском районе чиновники вывели сельхозземлю под многоэтажки

ГКНБ КР пресек незаконную деятельность должностных лиц Кара-Суйского филиала Госагентства по земельным ресурсам и Манасского айыл окмоту Кара-Суйского района Ошской области. По данным ведомства, они занимались незаконным выводом земель в частную собственность, их трансформацией и последующей продажей.

В рамках оперативно-следственных мероприятий установлено, что в 2011 году должностные лица, действуя в интересах отдельных граждан, незаконно вывели из государственной собственности сельскохозяйственный участок площадью 0,77 га, расположенный вблизи города Ош.

Позднее, в 2024 году, глава Манасского айыл окмоту изменил категорию участка с земель сельскохозяйственного назначения на земли населенных пунктов, что значительно увеличило его рыночную стоимость. После этого участок был реализован третьим лицам под строительство многоэтажного жилья.

В ходе следствия четырем сотрудникам Госагентства по земельным ресурсам Ш.З., А.Ж., Ч.Д., М.Э., а также двум должностным лицам Манасского айыл окмоту Р.А. и Х.Н. предъявлены обвинения в коррупции.

Следственные действия продолжаются.