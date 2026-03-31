В Ат-Башы выявили ущерб при закупке спецтехники на 5,3 млн сомов

ГКНБ КР выявил ущерб государству при закупке спецтехники в Ат-Башинском айылном аймаке Нарынской области на сумму 5 млн 363 тыс. сомов. Нарушения допущены при проведении тендера на приобретение мусоровоза и крана-манипулятора.

По данным ведомства, в апреле 2025 года айыл окмоту объявил тендер, по итогам которого победителем признано ОсОО "В". С компанией был заключен договор на сумму 10 млн 863 тыс. сомов. Закупленная техника была передана на баланс муниципального предприятия "Ат-Башы Тазалык".

Экспертиза показала, что поставленный мусоровоз не соответствовал заявленным требованиям: номер шасси оказался перебит, транспортное средство собрано из деталей 2019 года выпуска, а кабина была перекрашена.

В результате принятых мер причиненный государству ущерб полностью возмещен. Вместо несоответствующей техники поставлен новый мусоровоз марки DONGFENG 2025 года выпуска стоимостью 5 млн 363 тыс. сомов, соответствующий условиям тендера.

Следственные мероприятия продолжаются.