Жителей Кыргызстана приглашают на экoмарафон Росатома

С 30 марта по 30 апреля 2026 года пройдет экологический марафон, направленный на формирование полезных экопривычек и развитие экологического сообщества. Участие смогут принять жители 32 атомных городов России, сотрудники предприятий Росатома, а также жители Кыргызстана и Узбекистана. Возраст участников от 14 лет.

По условиям марафона, участникам предстоит выполнять задания, направленные на внедрение экологичных практик в повседневную жизнь, и публиковать отчеты в сообществе проекта.

Чтобы принять участие, необходимо перейти в сообщество "Экосообщество Росатома" в социальной сети "ВКонтакте", ознакомиться с анонсом марафона, подключиться к специальному боту и выполнять задания, публикуя отчеты в комментариях. По итогам выполнения заданий участники смогут войти в число ста лучших и претендовать на призы.

По итогам конкурса определят 100 лучших участников, которые получат призы. В частности, предусмотрены три пары беспроводных наушников Apple AirPods четвертого поколения и три экобокса. Также будет разыграно 25 экобоксов с продукцией, включая экосумки из переработанного хлопка, толстовки, настольную игру "Эконариум", а также товары экостартапов натуральный мед, шоколад и изделия из переработанных материалов.

Кроме того, участникам вручат 72 сертификата номиналом 500 рублей на электронные книги экологической тематики. Все, кто выполнит задания марафона, получат электронный сертификат участника.

Для победителей из Кыргызстана и Узбекистана предусмотрены отдельные онлайн-призы.

Организаторами марафона выступают АНО "Энергия развития" Госкорпорации Росатом и компания "Зеленый драйвер".