В Кыргызстане запущена новая программа автострахования

Открытое акционерное общество "Государственная Страховая Организация" запустило новый страховой продукт для автовладельцев - программу "КАСКО Эконом". Она предусматривает базовую защиту автомобиля от последствий дорожно-транспортных происшествий по доступной стоимости.

Программа ориентирована на владельцев легковых автомобилей, которым не требуется полный пакет КАСКО, но необходима защита от основных рисков. Страховым случаем признаётся причинение механического ущерба автомобилю в результате ДТП, включая столкновения, наезды на препятствия или пешеходов, опрокидывание, а также иные ситуации, подпадающие под определение дорожно-транспортного происшествия.

ГСО предлагает три варианта страховых пакетов. Пакет S стоимостью 7 000 сомов в год предусматривает выплату до 200 000 сомов. Пакет M стоит 8 750 сомов с выплатой до 250 000 сомов. Пакет L обойдётся в 10 500 сомов и покрывает ущерб до 300 000 сомов.

Договор страхования заключается на срок от 6 месяцев до 1 года. При этом страховая защита действует на территории Кыргызской Республики.

В компании отмечают, что запуск "КАСКО Эконом" направлен на повышение доступности страховых услуг и развитие страховой культуры. Программа позволяет автовладельцам снизить финансовые риски при наступлении ДТП без необходимости приобретения полного пакета КАСКО.


Сейчас читают
