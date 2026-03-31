Погода
$ 87.43 - 87.78
€ 100.37 - 101.32

Садыр Жапаров сменил ряд акимов и мэров в регионах

242  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Согласно указам, подписанным главой государства, в нескольких областях Кыргызстана сменились руководители районов и городов. Ротации и новые назначения затронули Чуйскую, Нарынскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области.

Чуйская область

Московский район: От занимаемой должности акима освобожден Ниязбек Козуев. Новым главой района назначен Илияз Ташбаев.

Нарынская область

Город Нарын: Мэр города Жайнак Немат уулу освобожден от должности. Новым градоначальником назначен Жылдызбек Беккелдиев.

Джалал-Абадская область

Город Майлуу-Суу: Алтынбек Жумаев покинул пост мэра. Его место занял Алмаз Байгазиев.

Ала-Букинский район: Аким Руслан Айтбаев освобожден от должности. Новым руководителем района назначен Темирболот Абыкеев.

Базар-Коргонский район: Талантбек Эдилов освобожден от должности акима. Новым главой назначен Алтынбек Бектуров.

Город Кара-Куль: Мэр Нуртилек Орозбаев покинул пост. Новым мэром назначен Эдилбек Тажимырзаев.

Баткенская область

Город Кызыл-Кия: Новым мэром города назначен Бакытбек Кошалиев.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457239
Теги:
кадры, назначение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  