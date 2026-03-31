Садыр Жапаров сменил ряд акимов и мэров в регионах

Согласно указам, подписанным главой государства, в нескольких областях Кыргызстана сменились руководители районов и городов. Ротации и новые назначения затронули Чуйскую, Нарынскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области.

Чуйская область

Московский район: От занимаемой должности акима освобожден Ниязбек Козуев. Новым главой района назначен Илияз Ташбаев.

Нарынская область

Город Нарын: Мэр города Жайнак Немат уулу освобожден от должности. Новым градоначальником назначен Жылдызбек Беккелдиев.

Джалал-Абадская область

Город Майлуу-Суу: Алтынбек Жумаев покинул пост мэра. Его место занял Алмаз Байгазиев.

Ала-Букинский район: Аким Руслан Айтбаев освобожден от должности. Новым руководителем района назначен Темирболот Абыкеев.

Базар-Коргонский район: Талантбек Эдилов освобожден от должности акима. Новым главой назначен Алтынбек Бектуров.

Город Кара-Куль: Мэр Нуртилек Орозбаев покинул пост. Новым мэром назначен Эдилбек Тажимырзаев.

Баткенская область

Город Кызыл-Кия: Новым мэром города назначен Бакытбек Кошалиев.