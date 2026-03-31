В Кыргызстане расширят рынок судебных экспертиз

В Кыргызской Республике продолжается масштабная реформа судебно-экспертной системы, ключевым элементом которой стало создание Палаты судебных экспертов и внедрение института частных специалистов. Об этом сообщает Судебно-экспертная служба при Минюсте.

Новые подходы направлены на повышение качества экспертных исследований, ускорение проведение экспертиз и расширение доступа к экспертным услугам.

Необходимость реформы продиктована объективными ограничениями существующей системы. Сегодня в стране востребовано более 60 видов экспертиз, однако значительная часть из них фактически недоступна из-за нехватки специалистов.

В результате граждане, юридические лица и судебно-следственные органы сталкиваются с задержками, а по отдельным направлениям - например, ДНК-исследованиям вынуждены обращаться за пределы страны или ожидать проведения экспертизы месяцами.

Новая модель предполагает активное вовлечение частного сектора. Частные эксперты и лаборатории, включая зарубежные, смогут работать в Кыргызстане при условии членства в Палате судебных экспертов. Этот институт будет функционировать как независимый саморегулируемый орган - с полномочиями оказания помощи по подготовки для прохождения сертификации компетентности судебного эксперта, утверждению методик, ведению реестра и регулированию тарифов.

По мнению разработчиков реформы, такой подход позволит:

снизить нагрузку на государственные экспертные учреждения;

привлечь инвестиции в современное оборудование;

обеспечить внедрение международных стандартов;

повысить доступность и сроки проведения экспертиз.

Сегодня нагрузка на государственную систему остается высокой. Ежегодно СЭС проводит более 10 тысяч экспертиз, причем около 80% из них первичные исследования.

Введение института частных экспертов также расширит возможности граждан. Экспертиза сможет использоваться не только в рамках уголовных дел, но и в досудебных процессах, а также, например, в потребительских спорах, как полноценный инструмент доказательства.

При этом система предусматривает механизмы защиты от возможных рисков. Назначение экспертов в частном порядке будет осуществляться через Палату, а не напрямую заказчиком. Тарифы станут прозрачными, а деятельность судебных экспертов стандартизированной и контролируемой.

Ожидается, что реализация реформы не только повысит эффективность судебной системы, но и станет важным шагом в укреплении защиты прав граждан, обеспечив более быстрый, объективный и технологичный доступ к правосудию.