Мэрия Бишкека заявила о стабильной работе общественного транспорта

Мэрия Бишкека опровергла информацию о том, что 400 автобусов не выходят на линии.

В муниципалитете заявили, что эти данные не соответствуют действительности. По информации мэрии, муниципальное предприятие "Бишкекский городской транспорт" ежедневно выпускает на маршруты от 1250 до 1300 автобусов.

Общественный транспорт, как отмечается, работает в штатном режиме, часть автобусов задействована посменно. Власти уточнили, что коэффициент использования автопарка составляет около 85%. Кроме того, в настоящее время оформляются документы на 95 новых автобусов, приобретенных в ноябре 2025 года. После завершения процедур они будут выведены на линии, что позволит увеличить загрузку автопарка.

Ранее информация о якобы невыходе на маршруты 400 автобусов была распространена организацией Urban Hub Bishkek. В мэрии также призвали СМИ проверять информацию и обращаться в отдел информационной политики для получения достоверных данных.