В Налоговой объяснили, как работает списание долгов через банки

В Кыргызстане продолжается общественное обсуждение механизма автоматического списания налогов через банки в отношении должников. В Государственной налоговой службе разъяснили порядок применения этой меры.

Как отметили в ведомстве, автосписание применяется исключительно к гражданам, имеющим задолженность, и является крайней мерой взыскания. Перед этим должнику направляются два уведомления, после чего предоставляется до 60 дней на оплату или оспаривание суммы.

Только в случае игнорирования уведомлений и пропуска всех сроков в банк направляется платежное требование.

В налоговой службе подчеркнули, что ведомство не имеет доступа к банковским счетам граждан, а списание средств осуществляется через установленную процедуру взаимодействия с банками.