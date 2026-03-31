В Налоговой объяснили, как работает списание долгов через банки

- Назгуль Абдыразакова
В Кыргызстане продолжается общественное обсуждение механизма автоматического списания налогов через банки в отношении должников. В Государственной налоговой службе разъяснили порядок применения этой меры.

Как отметили в ведомстве, автосписание применяется исключительно к гражданам, имеющим задолженность, и является крайней мерой взыскания. Перед этим должнику направляются два уведомления, после чего предоставляется до 60 дней на оплату или оспаривание суммы.

Только в случае игнорирования уведомлений и пропуска всех сроков в банк направляется платежное требование.

В налоговой службе подчеркнули, что ведомство не имеет доступа к банковским счетам граждан, а списание средств осуществляется через установленную процедуру взаимодействия с банками.


Теги:
банковский сектор, налоги в Кыргызстане, ГНС
