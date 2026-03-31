Как изменились ценники в магазинах Кыргызстана, Казахстана и России

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР провело сравнительный мониторинг цен на основные продукты питания в странах региона, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минсельхоза, специалисты проанализировали стоимость хлебобулочных изделий, овощей, мяса, молочной продукции, сахара и яиц в Кыргызстане, Казахстане и России по состоянию на 25 марта 2026 года.

Кыргызстан

В Кыргызстане зафиксирован умеренный рост цен на ряд социально значимых товаров. Стоимость яиц увеличилась на 1,6%, подсолнечного масла - на 1%, а картофеля - на 0,7%. Говядина и баранина (за исключением мякоти) подорожали в среднем на 0,5%. При этом на рынке отмечена и положительная динамика: цена на репчатый лук снизилась на 0,5%.

Казахстан

В соседнем Казахстане наблюдается более существенное удорожание мясной и овощной продукции. Так, цена на баранину подскочила на 12,5%, а морковь подорожала на 10,6%. Рост цен также коснулся макаронных изделий (3,5%), говядины (3,2%) и пастеризованного молока (1,4%). Незначительно прибавили в цене яйца, рис и картофель. Снижение стоимости зафиксировано на репчатый лук (1,5%) и пшеничную муку первого сорта местного производства (0,8%).

Россия

В России за отчетный период наиболее заметно подорожала морковь - на 2%, и яйца - на 1,4%. По остальным позициям, включая говядину, баранину, сахар и подсолнечное масло, рост составил от 0,2% до 0,6%. Стоимость риса и сливочного масла увеличилась незначительно - на 0,1% и 0,2% соответственно. Специалисты Минсельхоза продолжают следить за ситуацией на рынках соседних стран для оперативного реагирования и обеспечения продовольственной безопасности.