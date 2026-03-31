Нурлан Максутов и Нурлан Маманов назначены заместителями председателя ГНС

- Назгуль Абдыразакова
Заместителями председателя Государственной налоговой службы при Кабинете Министров Кыргызской Республики назначены Максутов Нурлан Болушбекович и Маманов Нурлан Осмонович. Соответствующие распоряжения подписал председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев 30 марта 2026 года.

По данным ведомства, 31 марта глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов представил новых заместителей коллективу службы.

Тем же решением Кабинета Министров от должностей заместителей председателя ГНС освобождены Джиенбеков Бакыт Муратович и Рахманов Мирлан Абдибаитович.


