Кыргызстан и Франция обсудили новые проекты в здравоохранении

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Дамир Осмонов провёл рабочую встречу с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в КР Николя Фаем. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По итогам встречи подтверждена взаимная готовность к продолжению конструктивного диалога и расширению партнёрства.

В ходе переговоров отмечена положительная динамика кыргызско-французского взаимодействия, включая реализацию совместных инициатив по модернизации системы здравоохранения, внедрению современных технологий и расширению доступа населения к медицинским услугам.

Также стороны выразили заинтересованность в развитии сотрудничества в таких направлениях, как медицинская инфраструктура, цифровые и инновационные решения, а также обмен опытом и профессиональное взаимодействие.