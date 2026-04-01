От кочевников к горожанам: номадический урбанизм в Кыргызстане

Кыргызстан испокон веков сакрально связан с кочевым образом жизни- мобильностью, гибкостью, умением жить в гармонии с природой и быстро адаптироваться к изменениям среды. Однако в XXI веке страна стремительно меняется: города растут, меняется образ жизни и экономическая модель.

Урбанизация в Кыргызстане - это не отказ от кочевого наследия, а его новая форма. Если раньше мобильность выражалась в сезонных перекочевках, то сегодня она проявляется в гибких формах занятости, цифровых сервисах, трансформации общественных пространств и росте внутренней миграции.

Главный вопрос: может ли Кыргызстан сформировать собственную модель "номадического урбанизма" - городов, которые сохраняют культурную идентичность, но управляются по современным принципам? В материале разобраться в этом помогают эксперты - Эмиль Насритдинов, соучредитель Фонда развития городов Кыргызстана, и Илья Беляков, представитель группы компаний INTEGRA CITY, реализующей технологичные решения для умных и безопасных городов.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

От юрты к многоэтажке: изменение пространственной логики

В последние десятилетия в некоторых академических публикациях по урбанистике и социальной теории встречается понятие "nomadic urbanism", но концепция только ищет пути развития. В XXI веке термин "номадический урбанизм" стал использоваться:

для анализа городов с высокой мобильностью населения и миграцией; для описания гибких городских структур; в контексте цифровых кочевников (digital nomads); при исследовании постсоветских и азиатских городов, где сохраняется культурная память кочевничества.

В Кыргызстане термин "номадический урбанизм" был разработан и активно развивается экспертами Фонда развития городов Кыргызстана – общественного центра, объединяющего урбанистов, градостроителей, архитекторов, активистов и предпринимателей страны. Идея номадического урбанизма стала философией и концептуальной основой фонда. Основной предпосылкой стала необходимость поиска своих уникальных принципов, стратегий и практик развития городов, гармонирующих с уникальным местным историческим, социальным, культурным, географическим и экономическим контекстом, которые позволят максимально эффективно адаптировать современные знания и практики в урбанистике других стран. Организация регулярно проводит общественные встречи в Бишкеке в формате "Шаарканы" для обсуждения концепции "номадического урбанизма" в применении к различным городским тематикам, а также организует очередной Урбан-форум, который будет посвящен теме "Номадических городов".

Фонд выделяет несколько основных постулатов концепции "номадического урбанизма". Прежде всего это горизонтальность развития, инклюзивность и активное вовлечение большого количества городских акторов на местах, как отражение более демократичной номадической структуры сообщества и альтернатива урбанизму, спускающемуся только по вертикалям – сверху вниз. Второй важный принцип – это аутентичность – поиск уникальных и оригинальных решений, не только функциональных, но и эстетичных и наполненных культурными смыслами и адаптированных под каждую уникальную городскую локацию – как альтернатива более механическим, стандартным и системным решениям. Еще один выход из механической системности отражается в третьем принципе – открытость к спонтанности и аффективности в принятии решений.

По словам Эмиля Насритдинова, PhD, доцента программы Городское планирование и дизайн, АУЦА, соучредителя Фонда развития городов, в таком ракурсе, "номадический урбанизм" – это способ проектирования города, который опирается на номадософию - тонкую, сложную и неявную систему номадических знаний, которая в свою очередь очень интуитивна, гибка и полагается на то, как мы ощущаем и воспринимаем мир через наши чувства, нежели упрощенную рациональность и механическую логику капиталистического производства и потребления.

Цифровизация в модели "номадического города"

Номадизм исторически означал способность быстро реагировать на изменения среды, и в XXI веке эту функцию берут на себя данные и цифровая инфраструктура. Именно через аналитику и интеграцию городских систем реализуются ключевые принципы "цифрового номадизма". В этом направлении эксперты группы компаний INTEGRA CITY, занимающейся цифровизацией городов, фиксируют 3 ключевых.

Во-первых, адаптивность: если город собирает данные не ради контроля, а ради гибкой настройки процессов, он становится более "номадическим" по своей сути - анализирует транспортные потоки, оперативно реагирует на происшествия и прогнозирует их через системы видеонаблюдения, отслеживает нагрузку на коммунальные сети, получает цифровую обратную связь от жителей.

Во-вторых, мобильность: кочевая культура строилась вокруг движения, а сегодня свобода перемещения обеспечивается умными транспортными системами, которые делают возможным гибкий образ жизни внутри города и свободное и безопасное передвижение между регионами.

В-третьих, гибкость: цифровые сервисы дают удаленный доступ к государственным услугам, расширяют участие граждан в управлении и интегрируют уязвимые группы через онлайн-платформы. Наряду с этим, сегодня развивается феномен цифрового кочевничества: в 2025 году в Кыргызской Республике официально закреплен статус "цифровой кочевник", что возвращает идею кочевой свободы в современной экономике и создает новые задачи в урбан-планировании.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Как отмечает Илья Беляков, директор технического департамента группы компаний INTEGRA CITY, современный город становится по-настоящему устойчивым тогда, когда умеет адаптироваться к изменениям так же быстро, как когда-то это делали кочевые сообщества, - и именно данные, умение работать с ними, цифровые технологии и ИИ позволяют превратить эту философию в управленческую практику.

"Мы ознакомились с предложенной концепцией цифровизации как инструмента "номадического урбанизма" и нашли ее интересной, уникальной и вполне совпадающей с нашим видением. Мы рады, что концепция находит более широкое применение и новые ракурсы", - подчеркивает Эмиль Насритдинов.

Кыргызстан не обязан копировать западные модели мегаполисов. Его сила - в собственной культурной матрице. Переход "от кочевников к горожанам" - это не разрыв с прошлым, а его продолжение в новой форме. Для Кыргызстана урбанизация становится историческим продолжением кочевой логики адаптивности: города растут, меняются и требуют гибкого управления. Номадическая способность быстро адаптироваться к изменениям может стать фундаментом современной городской политики, и в этом контексте могут быть задействованы самые разные инструменты.