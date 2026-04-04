Спорт или политика? Всемирные игры кочевников или Олимпиада?

Кыргызстан всё дальше отодвигается от Олимпиады и ее скандалов. Если два года назад на летние Игры в Париже Бишкек отправил 16 спортсменов, то на зимние Игры в Милане поехало всего двое лыжников – Тимур Шакиров и Артур Сапарбеков. Медалей они не привезли. В зимних Паралимпийских играх кыргызская делегация вообще не участвует.

Может, это и к лучшему, потому что эти Игры уже давно не про спорт – сплошная политика.

Западному лагерю на Олимпийских играх можно всё и без ограничений. Никто не против участия в них спортсменов Израиля - несмотря на военные действия в Газе. Франция и Британия участвовали в Олимпиаде 1956 года в Мельбурне – несмотря на суэцкий кризис. США во время войны во Вьетнаме соревновались на Олимпиадах в Токио (1964), Мехико (1968), Мюнхене (1972). Военная операция НАТО в Израиле проходила во время Олимпийских игр в Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012).

И так было всегда, если посмотреть историю Игр.

На Играх по правилам все равны. Но некоторые "равнее". С Паралимпийских игр 2022 года россияне почти полностью отстранены от международных соревнований: Олимпиады, турниры ФИФА и УЕФА, соревнования борцов, фигуристов и хоккеистов проходят без их участия. В этом году российским и белорусским паралимпийцам впервые после долгого перерыва разрешили соревноваться под собственными флагами и гимнами. Итог – открытие Паралимпиады бойкотируют украинцы.

У украинской сборной вообще самое вызывающее поведение. Украинских спортсменов даже расселили подальше от всех, на самой окраине олимпийского городка, чтобы поменьше шумели. Но эти спортсмены – чемпионы скандалов. Ни одной медали за 15 лет, зато сколько внимания. То весь мир следит за мемориальным шлемом скелетониста, то за провокационными сережками биатлонистки. Дисквалификации их не останавливают, украинским атлетам не нужны медали, им важнее получить одобрение своего правящего режима.

Бойкот церемоний на Паралимпиаде-2026 ещё сильнее изолирует страну от международного спорта, за эти выходки от Украины без всяких санкций начинают отворачиваться союзники…

На Олимпийских играх давно творится беспорядок. Логично возникает вопрос: а стоит ли уважающей себя стране туда ездить? В нынешнем сентябре Кыргызстан проведёт у себя VI Всемирные игры кочевников, на которых ожидается участие более ста стран. Это альтернативная МОК площадка по 40 видам спорта, посвящённая культуре и наследию кочевых народов.

У Всемирных игр кочевников есть целый ряд преимуществ перед изживающими себя Олимпиадами. Это не только масштабное спортивное, но и культурное мероприятие, привлекающее огромное количество туристов, у которых есть отличная возможность познакомиться со страной, увезти с собой сувениры ручной работы…

Чтобы убрать политический контекст, на Играх кочевников впервые применят клубную систему: вместо сборных команд будут соревноваться клубы, которые сформируются из игроков разных стран по результатам жеребьёвки. Оказывается, спорт можно и нужно развивать вне политики.