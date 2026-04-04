Военные авиабазы ОДКБ в Канте сдали кровь в Республиканском центре

- Светлана Лаптева
Военнослужащие российской авиационной базы в Канте приняли участие в масштабной донорской акции, пополнив запасы Республиканского центра крови в Бишкеке. Несмотря на высокую служебную нагрузку, в мероприятии участвовали 48 человек, что стало одним из самых высоких показателей за последнее время. По итогам акции удалось собрать более 20 литров донорского материала.

Подобные акции носят регулярный характер и проводятся не реже одного раза в три месяца. Это позволяет поддерживать стабильный уровень запасов крови в республике и обеспечивать их постоянное обновление. В Республиканском центре крови подчеркнули, что военнослужащие из Канта на протяжении многих лет остаются активными донорами, а среди личного состава базы есть немало обладателей звания "Почётный донор".

Все собранные компоненты - плазма, эритроцитарная масса и тромбоциты - будут оперативно направлены в медицинские учреждения Кыргызстана. Они необходимы для спасения пациентов с онкологическими заболеваниями, при проведении операций по трансплантации органов и протезированию, а также в сложной кардиохирургии.

Участие российских военнослужащих в донорском движении организаторы называют символом исторического братства народов России и Кыргызстана. Это продолжение традиций преемственности поколений и общей памяти о подвигах в годы Великой Отечественной войны. Учитывая, что одна донация способна спасти жизни двух или трех человек, прошедшая акция внесла весомый вклад в обеспечение эффективной медицинской помощи и сохранение здоровья населения страны.


Кант, авиабаза, сдача крови, Кыргызстан
Сейчас читают
