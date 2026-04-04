ЕАБР прогнозирует рост эффективности компаний на 9% благодаря ИИ

- Светлана Лаптева
Аналитики Евразийского банка развития представили прогноз, согласно которому внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) способно повысить эффективность работы компаний примерно на 9% к 2030 году. Однако эксперты предупреждают, что технологический прорыв принесет не только экономическую выгоду, но и серьезные вызовы для рынка труда.

Развитие ИИ неизбежно приведет к созданию новых рабочих мест, но основной спрос будет сосредоточен исключительно на высококвалифицированных специалистах. В связи с этим аналитики подчеркивают острую необходимость модернизации системы образования, в том числе в Кыргызстане. Чтобы не допустить роста безработицы, странам региона требуется оперативно внедрять программы переквалификации и адаптировать учебные курсы под запросы современной цифровой экономики.

Проблема неактуальности образования уже проявляется на практике. По данным экспертов, сегодня каждый третий работодатель заявляет, что содержание обучения в профессиональных учебных заведениях не соответствует реальным потребностям рынка труда. Без системных изменений в подготовке кадров разрыв между навыками выпускников и требованиями технологичных компаний будет только увеличиваться.


