Мыктыбек Абиров: Кыргызстанцы смогут покупать золото онлайн через биржу

На презентации запуска биржевой торговли золотом заместитель гендиректора Кыргызской фондовой биржи Мыктыбек Абиров заявил, что теперь граждане смогут покупать золото через биржу онлайн без посещения магазинов, с гарантией оплаты и поставки, а также использовать этот инструмент для инвестиций и сохранения сбережений.

"Между Кыргызской фондовой биржей (КФБ), ОАО "Кыргызалтын" и ЗАО "Центральный депозитарий" подписано соглашение о совместной реализации проекта по продаже золота на площадке КФБ. Это обеспечит гражданам и инвесторам доступ к золоту через биржу, которая гарантирует своевременную поставку актива и проведение расчетов.

Инициатива направлена на развитие финансового рынка и повышение доступности инвестиционных инструментов. Она позволит гражданам инвестировать в золото и другие биржевые инструменты без необходимости посещения магазинов, а также получать доход от вложений.

Кроме того, это расширит перечень доступных инструментов на рынке и даст инвесторам возможность диверсифицировать риски. Золото является высоколиквидным активом, пользующимся стабильным спросом, что позволит инвесторам, включая частных и институциональных, эффективно размещать свои средства", - заявил Абиров.