Мыктыбек Абиров: Кыргызстанцы смогут покупать золото онлайн через биржу

- Назгуль Абдыразакова
На презентации запуска биржевой торговли золотом заместитель гендиректора Кыргызской фондовой биржи Мыктыбек Абиров заявил, что теперь граждане смогут покупать золото через биржу онлайн без посещения магазинов, с гарантией оплаты и поставки, а также использовать этот инструмент для инвестиций и сохранения сбережений.

"Между Кыргызской фондовой биржей (КФБ), ОАО "Кыргызалтын" и ЗАО "Центральный депозитарий" подписано соглашение о совместной реализации проекта по продаже золота на площадке КФБ. Это обеспечит гражданам и инвесторам доступ к золоту через биржу, которая гарантирует своевременную поставку актива и проведение расчетов.

Инициатива направлена на развитие финансового рынка и повышение доступности инвестиционных инструментов. Она позволит гражданам инвестировать в золото и другие биржевые инструменты без необходимости посещения магазинов, а также получать доход от вложений.

Кроме того, это расширит перечень доступных инструментов на рынке и даст инвесторам возможность диверсифицировать риски. Золото является высоколиквидным активом, пользующимся стабильным спросом, что позволит инвесторам, включая частных и институциональных, эффективно размещать свои средства", - заявил Абиров.


золото, инвестиции, информационные технологии, Кыргызская фондовая биржа, Кыргызстан
