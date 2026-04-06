В Ак-Тале сельхозкооперативы обязали засеять 30% земель пшеницей и ячменем

В Ак-Талинском районе прошло совещание с руководителями племенных, семеноводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. По данным пресс-службы Минсельхоза КР, ключевой темой обсуждения стало выполнение обязательств по Постановлению Кабинета Министров №309.

Согласно документу, кооперативы, получившие участки из Государственного фонда перераспределения (ФПС), обязаны использовать землю эффективно и строго по назначению. В рамках обеспечения продовольственной безопасности страны аграриям предписано отвести 30% выделенных площадей под посев пшеницы и ячменя.

Особое внимание на встрече уделили качеству полевых работ: для достижения высокой урожайности руководителей обязали использовать только сортовые и высококачественные семена. Контроль за целевым использованием государственных земель остается приоритетной задачей ведомства.