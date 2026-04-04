Садыр Жапаров поручил запустить производство отечественных беспилотников

- Светлана Лаптева
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетил ОАО "Транснациональная корпорация "Дастан", где ознакомился с производственными мощностями и текущей деятельностью предприятия. В ходе визита глава государства осмотрел линии по выпуску специализированной продукции, подтвердив, что производство торпедного вооружения остается одним из ключевых векторов работы завода.

Особое внимание Садыр Жапаров уделил вопросам модернизации и внедрения современных технологий для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Центральным распоряжением президента стало поручение профильным госорганам и руководству корпорации проработать вопрос организации производства отечественных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Данная инициатива направлена на укрепление оборонно-промышленного потенциала страны, развитие высокотехнологичных отраслей и импортозамещение. ОАО "ТНК "Дастан" продолжает оставаться многопрофильной базой, совмещающей выпуск военной техники с производством медицинского и промышленного оборудования.


