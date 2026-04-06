Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Госимущество выставит на аукцион земли под мегапроект "Ала-Тоо Резорт"

228  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 8 по 10 апреля 2026 года ГАУГИ КР проведет серию аукционов по реализации земельных участков под строительство объектов в рамках проекта государственного значения "Всесезонный горный кластер "Ала-Тоо Резорт"".

Амбициозный проект с общим бюджетом 1,2 млрд евро охватывает вершины Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Согласно долгосрочному плану развития, к 2038 году здесь планируется:

  1. проложить 250 км горнолыжных трасс;
  2. построить более 7000 гостиничных номеров;
  3. создать свыше 7000 новых рабочих мест;
  4. обеспечить обслуживание более 2 млн туристов в год.

На предстоящие торги выставлены участки в нижней части курорта. Они предназначены для строительства гостиниц, VIP-коттеджей, этно-таунхаусов, ресторанов и SPA-центров. Принять участие в аукционе могут как кыргызстанские, так и зарубежные инвесторы.

Реализация кластера "Ала-Тоо Резорт" призвана не только вывести туристическую отрасль страны на новый уровень, но и значительно укрепить инвестиционную привлекательность Иссык-Кульского региона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457393
Теги:
инвестиции, туризм, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  