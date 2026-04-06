Госимущество выставит на аукцион земли под мегапроект "Ала-Тоо Резорт"

С 8 по 10 апреля 2026 года ГАУГИ КР проведет серию аукционов по реализации земельных участков под строительство объектов в рамках проекта государственного значения "Всесезонный горный кластер "Ала-Тоо Резорт"".

Амбициозный проект с общим бюджетом 1,2 млрд евро охватывает вершины Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. Согласно долгосрочному плану развития, к 2038 году здесь планируется:

проложить 250 км горнолыжных трасс; построить более 7000 гостиничных номеров; создать свыше 7000 новых рабочих мест; обеспечить обслуживание более 2 млн туристов в год.

На предстоящие торги выставлены участки в нижней части курорта. Они предназначены для строительства гостиниц, VIP-коттеджей, этно-таунхаусов, ресторанов и SPA-центров. Принять участие в аукционе могут как кыргызстанские, так и зарубежные инвесторы.

Реализация кластера "Ала-Тоо Резорт" призвана не только вывести туристическую отрасль страны на новый уровень, но и значительно укрепить инвестиционную привлекательность Иссык-Кульского региона.