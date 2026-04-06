Звезды мирового тенниса отказались от участия в Monte-Carlo Masters

Сразу 14 игроков отказались от участия в престижном турнире Monte-Carlo Masters, который стартует в ближайшие выходные. Среди снявшихся - звезды мирового тенниса, включая Новака Джоковича и Тейлора Фрица.

Джокович, занимающий лидирующие позиции в мировом рейтинге, в этом сезоне принял участие лишь в Australian Open и Indian Wells. Его отказ от поездки в Монако стал первым с 2011 года - до этого серб неизменно выступал на данных соревнованиях.

Также в турнире не примут участия Алехандро Давидович-Фокина, Джек Дрейпер, Артур Фис, Хауме Мунар, Себастьян Корда, Бен Шелтон, Томми Пол, Лернер Тьен, Хольгер Руне, Брэндон Накашима, Алекс Микельсен и Дженсон Бруксби.

Основными причинами массового снятия атлетов стали травмы и корректировка личных графиков. Поскольку турнир категории Masters 1000 в Монте-Карло не является обязательным в календаре ATP Tour, игроки могут пропускать его без штрафных санкций, сосредоточившись на подготовке к другим грунтовым соревнованиям в Европе.