Кыргызстан занимает восьмое место среди сборных СНГ в новом рейтинге ФИФА

- Самуэль Деди Ирие
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных после мартовских матчей. В новой версии сборная Кыргызстана по футболу опустилась на четыре позиции и занимает 107-е место, набрав 1191,14 очка.

Несмотря на снижение, команда под руководством Роберта Просинечки входит в число лучших сборных постсоветского пространства и занимает восьмую строчку среди стран СНГ (и бывшего СССР). Всего в рейтинге представлено 211 национальных команд.

В марте кыргызстанская сборная провела два товарищеских матча на учебно-тренировочном сборе в Турции. Сначала команда уступила сборной Экваториальной Гвинеи со счетом 0:1, а затем проиграла сборной Мадагаскара - 2:5.

Рейтинг стран бывшего СНГ возглавляет сборная Украины (32-е место). Далее следуют сборная России (36-е), сборная Узбекистана (50-е), сборная Грузии (72-е), сборная Беларуси (97-е), сборная Таджикистана (103-е) и сборная Армении (106-е).

Следом за Кыргызстаном располагаются сборная Казахстана (110-е), сборная Азербайджана (124-е) и другие команды региона.


ФИФА, футбол, Кыргызстан
