В Бишкеке задержали подозреваемого в обмане при покупке авто

Сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении мошенничества, сообщает пресс-служба УВД Ленинского района.

По её данным, 2 апреля в милицию обратился гражданин Ы.М. с просьбой принять меры в отношении гражданина Т.К.

По словам заявителя, 29 сентября 2025 года гражданин Т.К. ь войдя в доверие и действуя обманным путём, приобрёл у него автомобиль марки Toyota Camry стоимостью 15 000 (пятнадцать тысяч) долларов США.

Однако до настоящего времени денежные средства за указанный автомобиль в полном объёме не выплачены. Таким образом, гражданин Т.К. завладел транспортным средством, не исполнив взятые на себя обязательства по оплате.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции задержан подозреваемый Т.К., 1968 года рождения, которого водворили в ИВС.

Расследование продолжается.


задержание, мошенничество, Бишкек, автомобили
