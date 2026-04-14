В Бишкеке пройдет фестиваль-конкурс "Красная гвоздика - память поколений"

В Городском доме культуры "Жаштык" 17 апреля состоится второй отборочный тур XXV открытого городского фестиваля-конкурса "Красная гвоздика - память поколений". По информации пресс-службы мэрии Бишкека, мероприятие посвящено 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Фестиваль направлен на поддержку творческой активности ветеранов и патриотическое воспитание молодежи.

В творческом марафоне примут участие 10 коллективов из Бишкека и Чуйской области. На сцене представят 73 номера, в которых выступят 153 участника - ветераны войны и труда. Конкурсная программа включает вокально-хоровое искусство, сольное пение, художественное чтение и инструментальное исполнительство.

Победители в каждой номинации будут награждены дипломами и ценными призами, а все участники получат благодарственные грамоты. Итоговый гала-концерт фестиваля запланирован на 6 мая 2026 года в Кыргызской национальной консерватории.