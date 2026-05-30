Почему топливо дороже, чем у соседей? Ответ министра экономики

- Светлана Лаптева
Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков в рамках проекта "Открытый кабинет" ответил на вопросы издания VB.KG. Глава ведомства подробно прокомментировал ситуацию с ценами на топливо, подходы к сдерживанию инфляции и структуру иностранных инвестиций в республике.

От чего зависят цены на топливо

Отвечая на вопрос, почему горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Кыргызстане стоят дороже, чем в соседнем Казахстане, министр объяснил, что это обусловлено объективными рыночными факторами и логистикой.

В отличие от государств со своей нефтедобычей и развитой переработкой, Кыргызстан критически зависит от импорта нефтепродуктов, а транспортные расходы напрямую закладываются в конечную стоимость.

"Годовая потребность нашей республики в ГСМ составляет порядка 1,7 миллиона тонн. Полностью обеспечить эти объемы за счет внутренних ресурсов невозможно. Из-за сложной доставки и логистики цена на заправках формируется выше, но мы делаем все возможное, чтобы гарантировать стабильность поставок и устойчивость рынка", - отметил Бакыт Сыдыков.

Как государство сдерживает инфляцию

Говоря о борьбе с ростом цен, глава Минэкономики подчеркнул, что ведомство не ограничивается каким-то одним механизмом, а использует мировой опыт и действует комплексно.

"Это не один инструмент. В международной практике используется комбинация мер: где-то это прямое субсидирование, где-то регулирование цен, а где-то - налоговые преференции. Мы в Кыргызстане также сочетаем разные подходы", - пояснил министр.

По словам Сыдыкова, антиинфляционная политика республики включает в себя:

Точечное регулирование: контроль стоимости отдельных категорий социально значимых товаров.

Взаимодействие с рынком: постоянные консультации с бизнесом и крупными отраслевыми ассоциациями.

Финансовую координацию: совместную работу с Национальным банком КР, который сглаживает макроэкономические колебания с помощью мер денежно-кредитной политики.

Министр заключил, что такой гибкий подход и адресная экономическая поддержка позволяют государству эффективно минимизировать последствия внешних экономических шоков, которые сильнее всего бьют по внутреннему рынку и инфляции.


