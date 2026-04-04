Омар Ливаза завоевал бронзу на международном турнире в Стамбул

Кыргызстанский боксер Омар Ливаза стал бронзовым призером международного турнира Ahmet Cömert, который проходит в Стамбуле.

Спортсмен выступал в весовой категории до 63,5 килограмма (или до 65 кг, если это специфика данного турнира) и начал выступление со стадии 1/8 финала. В ходе соревнований кыргызстанец одержал две победы подряд, одолев соперников из Грузии и Турции, и вышел в полуфинал.

В поединке за выход в финал Ливаза уступил представителю Казахстана и по итогам турнира завоевал бронзовую медаль.