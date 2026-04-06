Центральная Азия признана одним из самых безопасных регионов мира

- Светлана Лаптева
Институт экономики и мира (IEP) представил ежегодный доклад Global Terrorism Index 2026. Исследование охватило 163 государства, оценив риски и последствия террористических инцидентов по всему миру.

Центральная Азия в очередной раз подтвердила репутацию стабильного региона. Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан вошли в число стран с абсолютно безопасным профилем, не допустив ни одного инцидента за год. Узбекистан также остался в "зеленой зоне" с минимальным баллом риска.

Аналитики IEP подчеркивают, что такие результаты стали возможны благодаря эффективному контролю границ и жестким мерам профилактики экстремизма. Однако близость к нестабильному Афганистану заставляет службы безопасности региона оставаться в режиме повышенной готовности.

Справка: Institute for Economics and Peace (IEP) - международный аналитический центр со штаб-квартирой в Сиднее. Организация признана ведущим экспертом в оценке экономических потерь от насилия и глобальных индексов мира.

Полный текст исследования доступен на официальном портале Vision of Humanity.


FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


