День в казарме: школьники Бишкека приняли участие в армейском проекте

В Бишкеке запущен проект "Один день в армии" для школьников. Инициатива реализуется Департаментом охраны и конвоирования Государственной службы исполнения наказаний при Кабинете министров Кыргызской Республики совместно со школой-гимназией №67.

По данным ведомства, в рамках проекта учащиеся школы провели один день службы наравне с военнослужащими. Школьники посетили департамент и на практике ознакомились с повседневной жизнью личного состава.

В течение дня участники узнали о воинской дисциплине, особенностях прохождения службы и психологических нагрузках, с которыми сталкиваются военнослужащие. Вместе с ними они питались в столовой, выполняли строевые и физические упражнения, а также провели ночь в казарме.

Кроме того, учащиеся изучили правила ношения военной формы, нормы поведения и основные положения воинских уставов.

Отмечается, что проект направлен на усиление допризывной подготовки молодежи, повышение моральной, психологической и физической устойчивости, а также формирование более осознанного отношения к военной службе.

В ведомстве подчеркнули, что инициатива является одной из первых в стране и призвана способствовать патриотическому воспитанию молодежи.


ГСИН, школа, армия, Бишкек
Сейчас читают
