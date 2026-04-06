"Беспилотники могут усилить Службу государственной охраны КР"

В начале февраля 2026 года указом президента Кыргызстана С. Н. Жапарова была создана Служба государственной охраны (СГО). Она стала самостоятельной силовой структурой, отвечающей за безопасность первых лиц государства. Ранее вопросами обеспечения безопасности президента, спикера и премьер-министра, а также других высокопоставленных лиц занималась 9-я Служба ГКНБ КР. Сформировав госохрану как отдельное ведомство, подотчетное только главе государства, президент Жапаров принял политически и юридически верное решение. В мировой практике служба безопасности высших эшелонов власти всегда была самостоятельным государственным органом.

Служба госохраны подчиняется напрямую президенту Садыру Жапарову. Таким образом повышается качество обеспечения охраны, а также снижается риск реализации заговоров и мятежей против действующей власти. Формирование СГО прописано в Конституции; в вертикали президентской власти госохрана - такой же важный механизм, как и аппарат президента.

В 2016 году во время попытки военного переворота в Турции именно личная охрана турецкого лидера Р. Т. Эрдогана сохранила верность президенту и фактически не позволила мятежникам захватить его. В январе 2022 года во время массовых беспорядков в Алматы и регионах Служба безопасности президента Казахстана обеспечила максимальный уровень защиты для Касым-Жомарта Токаева и предотвратила возможный дворцовый переворот. По неофициальным данным, именно во время "январских событий" между президентом РК Токаевым и тогдашним председателем КНБ К. Масимовым возникло острое политическое противостояние. После снятия Масимова с поста руководителя спецслужбы он был арестован и впоследствии осужден на 18 лет лишения свободы по обвинению в государственной измене и попытке госпереворота. Как мы видим, в Центральной Азии наличие независимой госохраны - это не роскошь, а жизненно необходимый элемент защиты власти.

В то же время я считаю, что кыргызская Служба госохраны нуждается в дальнейшем усилении и создании дополнительных подразделений. В структуре СГО, на мой взгляд, необходимо создать Управление беспилотных систем. Задача данного управления будет заключаться в охране президента и высокопоставленных чиновников с помощью разведывательных и боевых беспилотников.

Например, кортеж президента с воздуха могут сопровождать разведывательно-ударные дроны и малые БПЛА. Охрана конвоя с помощью дронов позволит исключить или минимизировать угрозу засад на земле, атаки вражеских беспилотников или смертников на автомобилях. С помощью малых дронов можно вычислять вражеских снайперов и перехватывать БПЛА-камикадзе, запущенные террористами. Радиус обеспечения охраны при наличии дронов увеличивается на десятки километров. Охрана президента будет знать о движении транспорта и потенциальных рисках на расстоянии 20–30 километров, что является критическим преимуществом.

Также необходимо создание региональных отделов СГО в областях республики. Речь идет о компактном штате сотрудников (от 30 до 40 человек), ведущих постоянный мониторинг и готовых обеспечить безопасность охраняемых лиц. К примеру, если президент срочно вылетает в регион из-за чрезвычайного происшествия или по иной неотложной необходимости, сотрудники местного отдела СГО смогут лично проконтролировать подготовку к визиту на месте. Местный отдел, сформированный из жителей региона, более информирован и лучше ориентируется в обстановке, нежели выездная группа из столицы. Безусловно, существуют областные управления ГКНБ, однако у спецслужбы иные задачи, и в вопросе госохраны органы нацбезопасности должны рассматриваться скорее как вспомогательный инструмент.

Автор: Медербек Корганбаев