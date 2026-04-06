В Бишкеке задержали известного кыргызстанского борца

В Бишкеке задержан водитель, управлявший автомобилем в состоянии наркотического опьянения гражданин М.Р., 1990 года рождения кыргызстанский борец греко-римского стиля, многократный призёр чемпионатов Азии и участник Олимпийских игр.

Как сообщили в ГУВД Бишкека, инцидент произошёл 3 апреля около 16:15 на пересечении улицы Ж. Боконбаева и бульвара Эркиндик. Автомобиль марки "Li" был остановлен сотрудниками УПСМ.

Во время разбирательства водитель вёл себя агрессивно, выражался нецензурной бранью и не подчинился законным требованиям сотрудников милиции.

Мужчину направили на медицинское освидетельствование в Республиканский центр психиатрии и наркологии, где было установлено состояние наркотического опьянения.

В тот же день его доставили в УВД Первомайского района и водворили в ИВС по статье 126 Кодекса о правонарушениях (мелкое хулиганство). Решением суда он помещён в спецприёмник СОБ ГУВД Бишкека сроком на трое суток.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 283 (незаконное изготовление наркотических средств без цели сбыта )Уголовного кодекса КР.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен спичечный коробок с веществом коричнево-зелёного цвета. Экспертиза установила, что это гашиш. По данному факту он привлечён к уголовной ответственности.