Необычный показ мод в Бишкеке: на подиум вышли семьи дипломатов

В Бишкеке в рамках Франкофонии- 2026 прошёл модный показ, организованный посольством Франции и

Французским альянсом совместно с Союзом дизайнеров Кыргызстана. Событие вышло за рамки привычного формата и стало не просто демонстрацией одежды, а живым культурным диалогом.

Главная особенность вечера на подиум вышли не только профессиональные модели, а супруги и дети сотрудников дипломатических миссий. Этот ход превратил показ в тёплую, почти семейную историю, где мода стала языком общения между странами.

Коллекции представили кыргызстанские дизайнеры: Зухра Мукамбетова, Гульмира Акматова, Залкар Аскарали уулу, Татьяна Воротникова, Жумагуль Сариева и другие.

Коллекции дизайнеров вызвали живой отклик у гостей и стали одной из ключевых частей вечера. Представленные работы отличались разнообразием, вниманием к деталям и смелым сочетанием традиционных мотивов с современными тенденциями. Дизайнерам удалось не просто показать одежду, а передать настроение и характер каждой коллекции, что сделало показ по-настоящему выразительным и запоминающимся.

Отдельным смысловым акцентом стала коллекция Татьяны Воротниковой, посвящённая Эдит Пиаф. Дизайнер выстроила образы, отсылающие к французской сцене с её драматизмом и утончённой простотой. Береты стали важной деталью, усиливающей парижское настроение, а в ряде образов появились принты с портретом самой певицы, делая отсылку более прямой и узнаваемой.

Вечер прошёл в непринуждённой атмосфере: гости общались, поддерживали участников и становились частью происходящего. Формальный дипломатический протокол уступил место живому диалогу культур.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай отметил:

- Большое спасибо за эти прекрасные моменты элегантности, которые мы провели вместе. Я очень надеюсь, что мы сможем это повторить. Я увидел искренний энтузиазм со стороны публики.

Он подчеркнул, что подобные инициативы объединяют:

- Благодарю Французский альянс и Союз дизайнеров за это нестандартное мероприятие. Браво всем дизайнерам, организаторам, посольствам, послам и их семьям. Проект Франкофонии продолжается. Культурная программа на этом не заканчивается. Уже 7 апреля стартует неделя франкоязычного кино открытие состоится в кинотеатре "Ала-Тоо".

Президент Французского альянса Гузель Ишенова поблагодарила всех участников и обозначила дальнейшие планы:

- Я искренне благодарю каждого, кто был с нами. 21 июня пройдёт велозабег и праздник музыки, как это принято во Франции.

По её словам, Французский альянс последовательно выстраивает культурный мост между Францией, Кыргызстаном и франкоязычным миром:

- Мы открыты к новым идеям. Особая благодарность супругам послов и их детям, которые стали частью этого показа.

Впереди закрытие франкофонии с большим концертом и хип-хоп батлом, что добавляет современной динамики традиционному культурному формату.

- Изучайте французский язык. Он открывает двери не только в культуру, но и в возможности, - подчеркнула Ишенова.