Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Необычный показ мод в Бишкеке: на подиум вышли семьи дипломатов

397  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в рамках Франкофонии- 2026 прошёл модный показ, организованный посольством Франции и

Французским альянсом совместно с Союзом дизайнеров Кыргызстана. Событие вышло за рамки привычного формата и стало не просто демонстрацией одежды, а живым культурным диалогом.

Главная особенность вечера на подиум вышли не только профессиональные модели, а супруги и дети сотрудников дипломатических миссий. Этот ход превратил показ в тёплую, почти семейную историю, где мода стала языком общения между странами.

Коллекции представили кыргызстанские дизайнеры: Зухра Мукамбетова, Гульмира Акматова, Залкар Аскарали уулу, Татьяна Воротникова, Жумагуль Сариева и другие.

Коллекции дизайнеров вызвали живой отклик у гостей и стали одной из ключевых частей вечера. Представленные работы отличались разнообразием, вниманием к деталям и смелым сочетанием традиционных мотивов с современными тенденциями. Дизайнерам удалось не просто показать одежду, а передать настроение и характер каждой коллекции, что сделало показ по-настоящему выразительным и запоминающимся.

Отдельным смысловым акцентом стала коллекция Татьяны Воротниковой, посвящённая Эдит Пиаф. Дизайнер выстроила образы, отсылающие к французской сцене с её драматизмом и утончённой простотой. Береты стали важной деталью, усиливающей парижское настроение, а в ряде образов появились принты с портретом самой певицы, делая отсылку более прямой и узнаваемой.

Вечер прошёл в непринуждённой атмосфере: гости общались, поддерживали участников и становились частью происходящего. Формальный дипломатический протокол уступил место живому диалогу культур.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Кыргызстане Николя Фай отметил:

- Большое спасибо за эти прекрасные моменты элегантности, которые мы провели вместе. Я очень надеюсь, что мы сможем это повторить. Я увидел искренний энтузиазм со стороны публики.

Он подчеркнул, что подобные инициативы объединяют:

- Благодарю Французский альянс и Союз дизайнеров за это нестандартное мероприятие. Браво всем дизайнерам, организаторам, посольствам, послам и их семьям. Проект Франкофонии продолжается. Культурная программа на этом не заканчивается. Уже 7 апреля стартует неделя франкоязычного кино открытие состоится в кинотеатре "Ала-Тоо".

Президент Французского альянса Гузель Ишенова поблагодарила всех участников и обозначила дальнейшие планы:

- Я искренне благодарю каждого, кто был с нами. 21 июня пройдёт велозабег и праздник музыки, как это принято во Франции.

По её словам, Французский альянс последовательно выстраивает культурный мост между Францией, Кыргызстаном и франкоязычным миром:

- Мы открыты к новым идеям. Особая благодарность супругам послов и их детям, которые стали частью этого показа.

Впереди закрытие франкофонии с большим концертом и хип-хоп батлом, что добавляет современной динамики традиционному культурному формату.

- Изучайте французский язык. Он открывает двери не только в культуру, но и в возможности, - подчеркнула Ишенова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457421
Теги:
мода, посольство, Франция, Бишкек, Кыргызстан, дипломатия
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  