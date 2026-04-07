В Кабуле прошли консультации стран Центральной Азии без участия РФ и КНР

- Светлана Лаптева
В столице Афганистана состоялись многосторонние консультативные переговоры с участием представителей государств Центральноазиатского региона. Встреча прошла по инициативе министра иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Амира Хана Муттаки.

В совещании приняли участие заместители министров иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Повестка встречи охватила широкий спектр межрегиональных вопросов, включая политическое взаимодействие, обеспечение региональной безопасности, а также развитие экономического сотрудничества, расширение торговых связей и транзитных коридоров.

Несмотря на насыщенность повестки, по итогам консультаций стороны не озвучили конкретных соглашений или принятых решений.

Особое внимание экспертов привлек формат мероприятия. В рамках так называемого "Кабульского формата" представители движения "Талибан" не пригласили к диалогу традиционных стратегических партнеров региона - Россию и Китай. По мнению аналитиков, такой шаг может указывать на стремление Кабула сформировать обособленную площадку для регионального взаимодействия, исключая прямое влияние крупных внешних игроков.


Афганистан, Центральная Азия
